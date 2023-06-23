Усилия были напрасными: Папа пытался остановить вторжение России в Украину, — Глава УГКЦ

Украинцы хотели бы, чтобы Папа однозначно встал на сторону Украины, осудив поименно представителей агрессора. Но Ватикан — это государство, которое в международном праве имеет иной вид, чем светские государства. Его главным инструментом влияния на ход тех или иных исторических событий является диалог и дипломатия.

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Папа Римский Франциск неоднократно пытался остановить российское вторжение в Украину. Об этом в интервью"Главкому" рассказал предстоятель Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский Святослав.

Папа, ломая все протоколы, лично поехал в посольство России при Ватикане, потому что надеялся, что посол России имеет прямой телефонный контакт с президентом Путиным. Но прямого контакта с российским президентом ему никто не предоставил.

Блаженнейший Святослав сообщил, что Папа прилагал усилия, чтобы повлиять на развитие событий через РПЦ.

Была даже организована видеосвязь с патриархом Кириллом, где Папа Франциск довольно остро высказался, но остановить эту полномасштабную агрессию уже было невозможно.

Предстоятель УГКЦ отметил, что главным инструментом влияния на ход тех или иных исторических событий для Ватикана является диалог, слово, контакты, общение, дипломатия. Других инструментов на политическом уровне Ватикан просто не имеет. Именно поэтому на дипломатическом уровне Ватикан на протяжении тысячелетий в контексте различных войн занимает нейтральную позицию.

"Он никогда не становится на одну или другую сторону конфликта, пытаясь быть над ним. Это для того, чтобы не терять возможность диалога с обеими сторонами. Конечно, нам это немножко было странно, больно. Мы хотели бы, чтобы Папа однозначно даже на дипломатическом, политическом уровне стал на сторону Украины, осудив поименно представителей агрессора. Хотели бы, чтобы он четко сказал, кто — агрессор, кто — жертва", — заявил митрополит Киевский Святослав.

Но Ватикан традиционно выполнял роль мирового арбитра в согласовании различных конфликтов и употреблял другую терминологию.

Митрополит Киевский Святослав сообщил, что при посредничестве Папы Римского Украинская греко-католическая церковь пыталась спасать жизни детей из разных детских домов, которые оказались на оккупированной территории. Он вспомнил усилия Папы по спасению жителей Мариуполя, его попытки не допустить гуманитарной катастрофы, которая там потом произошла. К сожалению, предотвратить это не удалось.

В Мариуполе Ватикан пытался организовать гуманитарный конвой под руководством своего отдельного легата, который бы открыл зеленый коридор для эвакуации жителей города.

"Российская сторона тогда отказалась пропускать такой конвой даже под предводительством папского специального посланника. А всякую гуманитарную помощь Мариуполю от Украины назвали аморальной! А так погибли десятки тысяч людей!" — подчеркнул предстоятель УГКЦ.

19 июня сообщалось о том, что Папа Римский рассказал, как видит конец войны Украины с РФ. Деоккупация территорий Украины, временно находящихся под контролем россиян, якобы является "политической проблемой". Об этом заявил Папа Римский Франциск.

Ранее, 30 апреля, Папа Римский Франциск заявил о желании провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом. По словам понтифика, после начала вторжения РФ он только один раз общался с главой РПЦ по видеосвязи.