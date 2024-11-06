В УГКЦ назвали дипфейком видео, где их священник якобы называет Трампа "антихристом" (видео)

В видео, которое разошлось по соцсетям, священник из Ивано-Франковска, якобы назвал Дональда Трампа "антихристом" во время проповеди 5 ноября. Но в трансляции из собора этого не было, что намекало на фальшивку.

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5 ноября, когда в США проходят выборы президента, в соцсетях появился видеоролик, якобы вырезанный из трансляции Божественной Литургии из Архикафедрального собора Ивано-Франковска. На нем священник говорил о Трампе и призывал молиться за "благоразумие американского народа". В Департаменте информации Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ официально заявили, что это дипфейк.

Трансляция из Архикафедрального собора от 5 ноября

В УГКЦ заявили, что для дипфейка использовали изображение и голос отца Степана Балагуры, синкела по делам духовенства и священнических семей Ивано-Франковской Архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви. Синкел в УГКЦ — это священник, задачей которого является заботиться, чтобы каждое правительство или институт Курии, которые относятся к его компетенции или территории, эффективно осуществляли возложенные на них задачи.

Дипфейк, который разошелся по соцсетям

"Хотя на них изображена его внешность и слышен "его голос", для этого использована картинка с трансляции Божественной Литургии из Архикафедрального собора, это — результат подделки с помощью технологии дипфейков", — заявили в Департаменте информации УГКЦ.

Трансляцию церковной службы можно посмотреть на официальном Youtube-канале Ивано-Франковской Архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви, во время проповеди Балагура говорил о совсем другом, чем в ролике из соцсетей.

"Официально заявляем, что содержание этих материалов абсолютно ложное и создано с целью манипуляции. Мы призываем общественность не доверять этим фальшивым материалам и обращать внимание источникам распространения этой информации о распространении фейковых новостей", — резюмировали в Департаменте.

И напомнили, что дипфейк — это технология, которая использует искусственный интеллект для создания фальшивых изображений, видео или аудиозаписей, которые выглядят и звучат как реальные. Благодаря этой технологии можно изменить внешность, мимику, голос человека, создавая иллюзию того, что он делает или говорит то, чего на самом деле не было, с целью обмана и манипуляций.

Напомним, дипфейки использовали и во время выборов в США. В ФБР заявили о вбросе нескольких фальшивых роликов, которые должны были внести раздор во время голосования на избирательных участках.