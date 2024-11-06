В УГКЦ назвали дипфейком відео, де їхній священик нібито називає Трампа "антихристом" (відео)

У відео, яке розійшлось соцмережами, священник з Івано-Франківська, нібито назвав Дональда Трампа "антихристом" під час проповіді 5 листопада. Але у трансляції з собору цього не було, що натякало на фальшивку.

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5 листопада, коли в США проходять вибори президента, в соцмережах з'явився відеоролик, нібито вирізаний із трансляції Божественної Літургії з Архікатедрального собору Івано-Франківська. На ньому священник говорив про Трампа та призивав молитись за "розсудливість американського народу". В Департаменті інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ офіційно заявили, що це дипфейк.

Трансляція із Архікатедрального собору від 5 листопада

В УГКЦ заявили, що для дипфейку використали зображення та голос отця Степана Балагури, синкела у справах духовенства та священничих родин Івано-Франківської Архієпархії Української Греко-Католицької Церкви. Синкел у УГКЦ – це священник, завданням якого є піклуватися, щоб кожний уряд чи інституція Курії, які належать до його компетенції чи території, ефективно здійснювали покладені на них завдання.

Дипфейк, який розійшовся соцмережами

"Хоча на них зображена його зовнішність і чути "його голос", для цього використано картинку з трансляції Божественної Літургії з Архікатедрального собору, це — результат підробки за допомогою технології дипфейків", — заявили в Департаменті інформації УГКЦ.

Трансляцію церковної служби можна подивитись на офіційному Youtube-каналі Івано-Франківської Архієпархії Української Греко-Католицької Церкви, під час проповіді Балагура говорив про зовсім інше, ніж у ролику з соцмереж.

"Офіційно заявляємо, що зміст цих матеріалів абсолютно неправдивий і створений з метою маніпуляції. Ми закликаємо громадськість не довіряти цим фальшивим матеріалам та звертати увагу джерелам розповсюдження цієї інформації про поширення фейкових новин", — резюмували в Департаменті.

Та нагадали, що дипфейк – це технологія, яка використовує штучний інтелект для створення фальшивих зображень, відео або аудіозаписів, які виглядають і звучать як реальні. Завдяки цій технології можна змінити зовнішність, міміку, голос людини, створюючи ілюзію того, що вона робить чи говорить те, чого насправді не було, з метою обману та маніпуляцій.

Нагадаємо, дипфейки використовували і під час виборів в США. В ФБР заявили про вкид кількох фальшивих роликів, які мали внести розбрат під час голосування на виборчих дільницях.