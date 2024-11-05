Писали з Росії: ФБР заявляє про неправдиве мінування на виборчих дільницях у США

Жодна із загроз не була визнана достовірною. Але тепер у соцмережах з'явилися фейкові відеоролики про шахрайство і тероризм на виборах у США.

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ФБР повідомило в день виборів у США про неправдиві погрози вибуху на виборчих дільницях у кількох штатах, багато з яких виходили з російських доменів електронної пошти. Про це повідомляє Reuters.

"Жодна із загроз поки не була визнана достовірною", — ідеться в заяві. Водночас ФБР не назвало штати.

Також у ФБР попередили американців про два нові фейкові відеоролики, в яких неправдиво згадуються загрози тероризму та шахрайство на виборах. Це останнє із серії дезінформації, яка посилилася в день виборів у США 5 листопада.

В одному сфабрикованому відеоролику, нібито наданому федеральним правоохоронним агентством, неправдиво йшлося про високу загрозу тероризму і містився заклик до американців "голосувати віддалено", в той час як в іншому відеоролику міститься підроблений пресреліз, нібито наданий агентством, у якому стверджується про фальсифікацію результатів голосування серед ув'язнених у п'яти в'язницях.

Обидва ці матеріали "не є справжніми", йдеться в заяві Федерального бюро розслідувань.

Вибори у США Фото: Reuters

"Спроби обдурити громадськість неправдивою інформацією щодо оцінок загроз і діяльності ФБР спрямовані на підрив нашого демократичного процесу і підрив довіри до виборчої системи", — йдеться в заяві ФБР.

Кейт Конлі, високопоставлений представник Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури, заявила на брифінгу для ЗМІ у вівторок, що "іноземні суб'єкти" можуть спробувати створити враження про фальсифікації на виборах.

"Як ми вже неодноразово заявляли, сьогодні і найближчими тижнями ми можемо побачити більше подібної активності, водночас особлива увага приділятиметься наративам впливу, що впливають на штати, які вагаються", — сказав Конлі.

Минулого тижня американські спецслужби вже звинуватили Росію у фальшивому відео, яке нібито показує гаїтянського іммігранта, котрий стверджує, що він голосував кілька разів в американському штаті Джорджія. На вихідних ФБР попередило про кілька інших фальшивих відео. Водночас Росія постійно заперечує втручання в американську політику.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Атос Саломе передбачив, що на США чекає розкол у разі перемоги Камали Гарріс.