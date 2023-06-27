Чем отличается повестка от мобилизационного распоряжения: разъяснение ТЦК

Руководитель Львовского ТЦК и СП объяснил, что мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному только после прохождения медкомиссии, если он признан годным.

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.news рассказал о том, чем повестка отличается от мобилизационного распоряжения.

В Украине мужчину могут повесткой пригласить для уточнения данных. Каждый военнообязанный должен сообщать ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы и т.д. И если бы мужчины это делали раньше времени и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря.

Есть еще повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, после которой человек получает заключение ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

"Мобилизационное распоряжение, или, так называемая, боевая повестка, вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы и вручение "боевой повестки" не означает, что человека сразу отправят в зону боевых действий.

Только в случае, если медкомиссия сочла годным к службе. Если лицо служило, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое согласование. Всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры", сообщил Александр Тищенко.

В июне в разных областях нашей страны ТЦК опубликовали приказы о мобилизации, согласно которым военнообязанные должны в 10-дневный срок посетить военкоматы. Требование касается всех граждан, которые ранее не получали персональных повесток или мобилизационных распоряжений.

Напомним, что 2 мая Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023. Это было уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала войны.

27 июня Фокус писал о том, когда мужчина может выехать за границу и что для этого нужно. В Украине продолжается общая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет, однако те украинцы, которые исключены из воинского учета, могут беспрепятственно выехать заграницу.

Напомним, 26 июня стало известно, что в Украину не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных. По данным ГПСУ, выезд за рубеж с помощью системы "Шлях" для беглецов обошелся в сумму от 3 до 7 тысяч долларов.