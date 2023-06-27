Масштабней и жестче: украинские военные анонсировали новый вооруженный мятеж в России (видео)

По словам офицера батальона "Свобода" НГУ Андрея Ильенко, несмотря на заявления президента Путина о героических летчиках, те, кто ответственен за их сбитие, не понесут наказания.

Мятеж главы частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показал, что в настоящее время власть в России ослаблена, и любая хорошо организованная вооруженная группа может попытаться захватить ее контроль. Об этом рассказал офицер батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины, Андрей Ильенко в интервью телеканалу "Еспресо", опубликованном 27 июня.

Ильенко отмечает, что в то время как президент Путин говорит о героях-летчиках, те, кто сбил их, остаются безнаказанными, и никто не собирается преследовать их.

" Вы можете представить себе нечто подобное в какой-то адекватной реальности — там где существует государство, закон. Это все превращается в абсолютный цирк. Мне кажется, что скоро прям будет какая-то вторая акция", — отметил военный.

Ильенко выразил желание, чтобы такие случаи стали более распространенными, чтобы между боевиками из частной военной компании "Вагнер" и российской регулярной армией продолжались бои. Он предполагает, что скоро может произойти второй эпизод мятежа, который будет еще более масштабным и жестким.

"Я уверен, что на этом не то, что не завершится, а будет скоро вторая серия", — подытожил военный.

По мнению Ильенко, это произойдет потому, что в России только усугубиться ситуация с неуправляемостью внутренними процессами и крах режима управления.

Военный также отметил, что сегодня российская власть "валяется на полу", поэтому любая попытка нового военного мятежа, даже с использованием небольших групп вооруженных людей, будет обречена на успех.

Напомним, 27 июня Александр Лукашенко, глава Беларуси, рассказал о контакте с российским коллегой Владимиром Путиным во время военного мятежа Евгения Пригожина и о том, как он якобы уговорил его развернуть колонны.

Ранее, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к "вагнеровцам", комментируя события военного мятежа. Глава Кремля предложил им заключить контракты с Минобороны России.