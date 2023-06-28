Сбил корону с Путина: Данилов объяснил, почему "вагнеровцы" Пригожина не дошли до Москвы (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Владимир Путин уже не доверяет членам своего Совета нацбезопасности, глава Кремля значительно усилил свою охрану.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин консультировался с некими людьми во время военного мятежа в РФ. Именно они остановили его поход на Москву. Об этом Данилов рассказал в эфире национального телемарафона.

"Мы не знаем, пока, какие переговоры проходили и кто давал указание. Я точно могу сказать, что это не решение Пригожина, остановить, скажем так, этот поход на Москву. Это решение совершенно других людей, с кем они консультировались, как это все происходило", — сказал Данилов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже не доверяет членам своего Совета нацбезопасности, глава Кремля значительно усилил свою охрану.

Данилов отметил, что раньше Путин считал себя практически "царем" России, однако Пригожин смог сорвать с нему "корону". Теперь же все увидели, что власть Путина слаба.

По словам секретаря СНБО, белорусский политик Александр Лукашенко слишком хитер, а потому не позволит строить на территории своей страны лагеря для наемников ЧВК "Вагнер".

"Это россияне распространяют для того, чтобы делать ИПСО, которые должны были повлиять на нашу страну, на Польшу, на Литву, которые имеют границы с Беларусью. Это обычная спецоперация", — сказал Данилов.

Алексей Данилов о походе Пригожина на Москву (смотреть с 5 минуты)

Напомним, что 25 июня Данилов назвал плюсы для Украины от мятежа Пригожина. Секретарь СНБО считает, что Путину для спасения необходимо провести очистку в силовом блоке, устранить группу "Вагнера", ввести военное положение в России и применить массовые репрессии.

Кроме того, Данилов назвал мятеж Пригожина началом конца России. Он заявил, что переворот в России может произойти как сейчас, так и "немножко позже", но он обязательно будет.