После мятежа Пригожина Путин не остановит войну с Украиной, но репрессии в РФ усилятся, — WP

По словам журналистов, признание Путиным того, что государство РФ финансировало ЧВК "Вагнер" может иметь негативные последствия для режима.

Вероятным ответом президента РФ Владимира Путина на разногласия внутри России станет ужесточение репрессий. Более того, он не остановит войну против Украины. Об этом заявил политолог Андрей Колесников из Фонда Карнеги в комментарии изданию The Washington Post.

"Вполне вероятно, что подозрительность Путина к внутренним врагам и репрессии против инакомыслящих будут усиливаться — хотя они постоянно усиливались без каких-либо оснований", — сказал Колесников.

По его словам, желание главы Кремля продолжать войну против Украины не остынет. Российская элита, несмотря на понимание того, что система слаба, все равно будут консолидироваться вокруг Путина из-за страха перед ним.

Колесников также отметил, что когда война началась полномасштабная война против Украины, то большинство россиян приняли ее пассивно. Они считали, что Кремль не будет вовлекать в нее широкие слои населения, но уже в сентябре 2022 года Путин объявил о начале так называемой частичной мобилизации. Тысячи плохо обученных, плохо экипированных мобилизованных были убиты.

"Но Путину важно, чтобы люди воспринимали войну как нечто неизбежное. Но такая неизбежность не должна вторгаться в каждый дом. Именно поэтому власти подчеркивают тот факт, что пока достаточно живой силы, которая пополняется за счет военнослужащих по контракту и добровольцев. В ответ пассивные конформисты делают вид, что не замечают тяжелейших человеческих потерь", — отметил эксперт.

В материале также сказано, что во время встречи с высокопоставленными военнослужащими в Кремле Путин напрямую признал связь российского государства с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он сказал, что наемникам было заплачено около 1 млрд долларов.

Издание пишет, что признание этого может иметь неприятные последствия для Путина, поскольку это наглядный пример цены войны с Украиной. Раскрытие информации может быть особенно разрушительным после неоднократных обвинений Пригожина в том, что российское военное руководство сводит к минимуму число своих потерь.

Кроме того, СМИ сообщили, что Минобороны РФ задержало четырех командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии. По данным журналистов, российская военная полиция посетила представительства ЧВК "Вагнер". Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.