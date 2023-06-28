ЧВК "Вагнер" уже не будет существовать в привычном виде после мятежа Пригожина, — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мятеж главы ЧВК "Вагнер" Пригожина подорвал бы боевой дух российских войск, если бы продолжался дольше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не думает, что ЧВК "Вагнер" останется прежней после неудачной попытки мятежа ее главаря Евгения Пригожина. Об этом он заявил в интервью CNN.

"Я думаю, что "Вагнер" не продолжит свое существование в нынешнем виде", — сказал министр.

При этом, он заявил, что ему все равно, что будет с наемниками, так как для него главное то, что происходит в Украине.

Однако Кулеба также отметил, что военный мятеж Пригожина в России закончился слишком рано.

"К сожалению, Пригожин слишком быстро сдался", — сказал он.

По словам министра, мятеж бы куда сильнее подорвал дух российских оккупантов, если бы продержался хотя бы 48 часов.

"Если бы этот мятеж продолжался еще 48 часов, я уверен, что мы бы ощутили деморализующее воздействие на российские войска, сражающиеся на юге и востоке Украины", — сказал он.

Отметим, что 27 июня Кулеба оценил шансы Путина удержать власть. По его словам, Российские войска неспособны достичь своих стратегических целей в Украине, поэтому президент РФ может только шантажировать мир ядерным оружием.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" до сих пор находятся на территории Украины. По словам бригадного генерала Пэта Райдера, пока рано говорить о теперешних возможностях "вагнеровцев" на фронте в Украине. Однако они представляют опасность, где бы не находились.