Литва приобрела для Украины две пусковые установки для ЗРК NASAMS

По словам президента Науседы, во время саммита НАТО в июле он ожидает еще больше совместных решений для усиления Украины.

Литва приобрела для Украины две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом 28 июня сообщил президент Гитас Науседа в твиттере.

Как отметил литовский президент, противовоздушная оборона является ключевой в борьбе с российским агрессором.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине", — написал Науседа.

Также он добавил, что Литва ожидает больше коллективных решений для поддержки Украины на саммите НАТО, который будет проходить в Вильнюсе.

ЗРК NASAMS — это норвежско-американский комплекс. Он создавался компаниями Norwegian Konsberg и американским RTX (ранее Raytheon). Пусковая установка построена на базе Scania P113. Она имеет 6 ракет. Радиус поражения цели составляет 30 км или 50 км, если противоракетой будет AMRAAM-ER/NASAMS. При этом радар комплекса способен находить цели в радиусе 120 км.

Напомним, 20 июня СМИ писали, что RTX выпустила сверхмощный радар для ЗРК NASAMS, который может обнаруживать цели на еще большем расстоянии.

25 мая в Воздушных силах заявили, что ЗРК NASAMS и IRIS-T должен быть в каждой области.