А-10 Warthog умирает: в ВВС США выводят легендарные штурмовики с двух авиабаз (фото)

Пока самолеты будут выводить из эксплуатации, на авиабазах Moody и Gowen Field будут проводить исследования, насколько они влияют на окружающую среду.

В ВВС США штурмовик A-10 Warthog больше не будут использовать на двух базах, на их место прибудут истребители F-35 и F-16 Viper. Об этом сообщает The War Zone.

Планы Воздушных сил США заключаются в том, чтобы к концу десятилетия полностью вывести из эксплуатации штурмовики A-10. Конгресс, вероятно, согласится на это после годов блокады такого решения. Самолеты выведут с авиабаз Moody в Джорджии и Gowen Field Айдахо. На Moody ожидается прибытие двух эскадрилий истребителей F-35A с 2027 финансового года. Для этого планируется дополнительно привлечь 500 человек. В остальное время Департамент ВВС будет проводить анализ воздействия авиабазы на окружающую среду. Ожидается, что доклад будет готов к осени 2025 года.

Пока же на базе Moody базируется две эскадрильи штурмовиков A-10. Они имеют камуфляжи "Летучих тигров" времен Второй мировой войны.

Gowen Field получит истребители F-16 Fighting Falcon весной 2027 года. Сейчас там также будут проводить анализ воздействия на окружающую среду, который завершится весной 2025 года. Пока там базируется одна эскадрилья A-10 и 190-я истребительная группа.

A-10 на авиабазе Муди

Таким образом на пенсию выведут около 54 штурмовиков A-10. Сейчас на службе остается около 273 самолета.

Напомним, 12 апреля в ВВС США начали списывать штурмовики A-10 после 14 тысяч часов полета.

10 марта сообщалось, что ВВС США хотят отказаться от А-10 через 6 лет.