Шантажируют родителей: оккупанты задерживают несовершеннолетних на захваченных территориях

По информации подполья, речь идет о тех детях, которые продолжают проявлять украинскую позицию в школах и не оформляют российский паспорт. Им угрожают депортацией.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины начали массово задерживать несовершеннолетних граждан для проверки и шантажа. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 28 июня.

По информации украинского подполья, делается это для того, чтобы давить на родителей этих детей, ведь им начинают угрожать забрать ребенка или вовсе депортировать подальше от родного города.

"Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию. Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию. В частности, потому, что молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями по действиям РФ", — говорится в сообщении.

Отдельно в Центре национального сопротивления отметили, что такие циничные задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский паспорт добровольно. Поэтому начинается давление и манипуляция детьми.

Примечательно, что информаторами российских силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Эта должность была введена специально "властями" на временно оккупированных территориях, а занимают ее в большинстве своем граждане, которые прибыли из Российской Федерации на работу.

Напомним, 25 июня в Генштабе сообщали, что предатели Украины бегут из оккупированной Херсонской области в Крым. Всех коллаборантов с российскими паспортами при попытке выехать на захваченный полуостров проверяют сотрудники ФСБ.