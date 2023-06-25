Предатели Украины бегут из оккупированной Херсонской области в Крым, — Генштаб

Всех коллаборантов с российскими паспортами при попытке выехать на захваченный полуостров проверяют сотрудники ФСБ.

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На территории оккупированной части Херсонской области коллаборационисты начали эвакуироваться в Крым. Об этом сообщается в сводке Генштаба утром 25 июня.

Те, кто предал Украину, начали бежать из оккупированной части Херсонской области на территорию полуострова. Они отправятся в путь с выданными российскими паспортами и на собственных автомобилях. Однако Федеральная служба безопасности РФ проверяет каждого предателя и проводит фильтрационные мероприятия.

Кроме этого в Генштабе фиксируют большие потери оккупантов. Чтобы скрыть эти факты, враг использует инфраструктуру захваченных городов для оказания медицинской помощи раненым военным. В частности в Каланчаке, что в Херсонской области, в центральной райбольнице оккупанты создали военный госпиталь. В нем находится около 100 раненых военнослужащих ВС РФ. Гражданское население из-за этого лишено возможности получить медицинскую помощь.

Напомним, 24 июня в Минобороны Украины рассказали о ситуации на фронте. Силы обороны продвигались сразу на шести направлениях в восточной операционной зоне.

Также полковник Андрей Билецкий сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ разгромили российский плацдарм на берегу Северский Донец-Донбасс. 3-я штурмовая бригада разгромила 3 батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.