Зрадники України тікають з окупованої Херсонщини в Крим, – Генштаб

Всіх колаборантів з російськими паспортами при спробі виїхати на захоплений півострів перевіряють співробітники ФСБ.

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На території окупованої частини Херсонської області колаборанти почали евакуйовуватись до Криму. Про це повідомляється у зведенні Генштабу вранці 25 червня.

Ті, хто зрадили Україну, почали втікати з окупованої частини Херсонщини на територію півострова. Вони рушать в дорогу з виданими російськими паспортами та на власних автомобілях. Проте Федеральна служба безпеки РФ перевіряє кожного зрадника та проводить фільтраційні заходи.

Окрім цього у Генштабі фіксують великі втрати окупантів. Щоб приховати ці факти, ворог використовує інфраструктуру захоплених міст для надання медичної допомоги пораненим військовим. Зокрема в Каланчаку, що в Херсонській області, в центральній райлікарні окупанти створили військовий шпиталь. В ньому знаходиться близько 100 поранених військовослужбовців ЗС РФ. Цивільне населення через це позбавлено можливості отримати медичну допомогу.

Нагадаємо, 24 червня у Міноборони України розповіли про ситуацію на фронті. Сили оборони просувались одразу на шістьох напрямках у східній операційній зоні.

Також полковник Андрій Білецький повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ розгромили російський плацдарм на березі Сіверський Донець-Донбас. 3-тя штурмова бригада розгромила 3 батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ.