"Должны были бы праздновать свои 15-летия": ракета РФ в Краматорске убила сестер-близняшек

В этом году сестры Юлия и Анна Аксенченко закончили 8-й класс в Краматорске. В результате российского обстрела, кроме девушек, погибли еще по меньшей мере 8 человек.

В результате ракетных ударов ВС РФ по кафе в Краматорске Донецкой области погибли сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В сентябре девочки должны были бы праздновать свои 15-летия. О гибели подростков сообщили в Управлении образования Краматорска.

"В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны были бы праздновать свои 15-летия. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков. Управление образования Краматорского городского совета, вместе со всеми педагогами города выражает родителям девушек искренние соболезнования", — говорится в сообщении.

Из-под завалов кафе спасатели деблокировали тела 10 погибших, среди которых дети 2008 и 2011 годов рождения. По данным генпрокуратуры, 60 человек получили ранения. Известно, что среди раненых есть ребенок 2022 года рождения. В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

В тот вечер в городе находились колумбийцы, голландцы, фламандец и журналист The Telegraph. В результате удара ВС РФ травмированы основатель организации и колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

Ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко информировал, что на момент ракетного удара в заведении питания было "большое скопление людей".