Сгорели 10 членов экипажа: стало известно, кого сбил "дурачок ПВОшник" Пригожина в Ил-22 (фото)
Во время мятежа Пригожина авиация России лишилась самолета Ил-22 и экипажа, который находился на его борту, а также 3 боевых вертолета.
Во время мятежа в РФ, который устроил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими наемниками, был сбит транспортный самолет Ил-22. Борт попал с земли с ракетой из переносного зенитного комплекса. По информации полковника ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", в сбитом "вагнеровцами" российском транспортнике ИЛ-22 сгорели по меньшей мере 10 членов экипажа.
Среди них один подполковник, два майора, три капитана, один лейтенант, два старших сержанта и один старший прапорщик.
"Экипаж ИЛ-22 успешно демобилизован благодаря вагнеровцам", — прокомментировал Анатолий Штефан.
В результате выстрела "вагнеровцев" погибли:
- подполковник Артем Милованов;
- майор Геннадий Белякин;
- майор Александр Свиридов;
- капитан Виктор Попов,
- капитан Артем Шароглазов;
- капитан Игорь Волочилов;
- лейтенант Никита Голубев
- старший сержант Алексей Скриков;
- старший сержант Виктор Подрепный;
- старший прапорщик Сергей Старушок;
Также, по данным "Медузы", ликвидация "Группой Вагнера" российского вертолета Ка-52 повлекла смерть еще 2 летчиков-офицеров ВС РФ: подполковника и лейтенанта.
Сам Пригожин, комментируя ликвидацию "вагнеровцами" воздушных суден России сослался на так называемый эксцесс исполнителя.
"Дурачок ПВОшник в колонне все, что взлетает, сбивал", — сказал Пригожин.
Сообщается, что владелец ЧВК "Вагнер" готов возместить семьям погибших сумму в 50 млн рублей. Общее количество потерь России из-за демарша Пригожина составляют: самолет Ил-22ВзПУ (воздушный пункт управления), три вертолета РЭБ Ми-8, Ми-35, Ка-52, боевая машина "Тигр" и грузовик КамАЗ.