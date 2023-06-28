Сгорели 10 членов экипажа: стало известно, кого сбил "дурачок ПВОшник" Пригожина в Ил-22 (фото)

Во время мятежа Пригожина авиация России лишилась самолета Ил-22 и экипажа, который находился на его борту, а также 3 боевых вертолета.

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Во время мятежа в РФ, который устроил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими наемниками, был сбит транспортный самолет Ил-22. Борт попал с земли с ракетой из переносного зенитного комплекса. По информации полковника ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", в сбитом "вагнеровцами" российском транспортнике ИЛ-22 сгорели по меньшей мере 10 членов экипажа.

Среди них один подполковник, два майора, три капитана, один лейтенант, два старших сержанта и один старший прапорщик.

"Экипаж ИЛ-22 успешно демобилизован благодаря вагнеровцам", — прокомментировал Анатолий Штефан.

В результате выстрела "вагнеровцев" погибли:

подполковник Артем Милованов;

майор Геннадий Белякин;

майор Александр Свиридов;

капитан Виктор Попов,

капитан Артем Шароглазов;

капитан Игорь Волочилов;

лейтенант Никита Голубев

старший сержант Алексей Скриков;

старший сержант Виктор Подрепный;

старший прапорщик Сергей Старушок;

Также, по данным "Медузы", ликвидация "Группой Вагнера" российского вертолета Ка-52 повлекла смерть еще 2 летчиков-офицеров ВС РФ: подполковника и лейтенанта.

Сам Пригожин, комментируя ликвидацию "вагнеровцами" воздушных суден России сослался на так называемый эксцесс исполнителя.

"Дурачок ПВОшник в колонне все, что взлетает, сбивал", — сказал Пригожин.

Сообщается, что владелец ЧВК "Вагнер" готов возместить семьям погибших сумму в 50 млн рублей. Общее количество потерь России из-за демарша Пригожина составляют: самолет Ил-22ВзПУ (воздушный пункт управления), три вертолета РЭБ Ми-8, Ми-35, Ка-52, боевая машина "Тигр" и грузовик КамАЗ.