Згоріли 10 членів екіпажу: стало відомо, кого збив "дурник ППОшник" Пригожина в Іл-22 (фото)

Під час заколоту Пригожина авіація Росії позбулася літака Іл-22 та екіпажу, який перебував на його борту, а також 3 бойових вертольотів.

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Під час заколоту в РФ, який влаштував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі своїми найманцями, був збитий транспортний літак Іл-22. Борт поцілили з землі із ракетою з переносного зенітного комплексу. За інформацією полковника ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца", в збитому "вагнерівцями" російському транспортнику ІЛ-22 згоріли щонайменше 10 членів екіпажу.

Серед них один підполковник, два майори, три капітана, один лейтенант , два старших сержанта та один старший прапорщик.

"Екіпаж ІЛ-22 успішно демобілізовано завдяки вагнерівцям", — прокоментував Анатолій Штефан.

Внаслідок пострілу "вагнерівців" загинули:

підполковник Артем Мілованов;

майор Геннадій Бєлякін;

майор Олександр Свиридов;

капітан Віктор Попов,

капітан Артем Шароглазов;

капітан Ігор Волочилов;

лейтенант Микита Голубєв

старший сержант Олексій Скриков;

старший сержант Віктор Підріпний;

старший прапорщик Сергій Старушок;

Також, за даними "Медузи", збиття "Групою Вагнера" російського вертольота Ка-52 спричинило смерть ще 2 льотчиків-офіцерів ЗС РФ: підполковника та лейтенанта.

Сам Пригожин, коментуючи ліквідацію "вагнерівцями" повітряних суден Росії послався на так званий ексцес виконавця.

"Дурник ППОшник у колоні все, що злітає, збивав", — сказав Пригожин.

Повідомляється, що власник ПВК "Вагнер" готовий відшкодувати сім'ям загиблих суму в 50 млн рублів. Загальна кількість втрат Росії через демаршПригожина складають: літак Іл-22ВзПУ (повітряний пункт управління), три вертольоти РЕБ Мі-8, Мі-35, Ка-52, бойова машина "Тигр" і вантажівка КамАЗ.