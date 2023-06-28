Згоріли 10 членів екіпажу: стало відомо, кого збив "дурник ППОшник" Пригожина в Іл-22 (фото)
Під час заколоту Пригожина авіація Росії позбулася літака Іл-22 та екіпажу, який перебував на його борту, а також 3 бойових вертольотів.
Під час заколоту в РФ, який влаштував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі своїми найманцями, був збитий транспортний літак Іл-22. Борт поцілили з землі із ракетою з переносного зенітного комплексу. За інформацією полковника ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца", в збитому "вагнерівцями" російському транспортнику ІЛ-22 згоріли щонайменше 10 членів екіпажу.
Серед них один підполковник, два майори, три капітана, один лейтенант , два старших сержанта та один старший прапорщик.
"Екіпаж ІЛ-22 успішно демобілізовано завдяки вагнерівцям", — прокоментував Анатолій Штефан.
Внаслідок пострілу "вагнерівців" загинули:
- підполковник Артем Мілованов;
- майор Геннадій Бєлякін;
- майор Олександр Свиридов;
- капітан Віктор Попов,
- капітан Артем Шароглазов;
- капітан Ігор Волочилов;
- лейтенант Микита Голубєв
- старший сержант Олексій Скриков;
- старший сержант Віктор Підріпний;
- старший прапорщик Сергій Старушок;
Також, за даними "Медузи", збиття "Групою Вагнера" російського вертольота Ка-52 спричинило смерть ще 2 льотчиків-офіцерів ЗС РФ: підполковника та лейтенанта.
Сам Пригожин, коментуючи ліквідацію "вагнерівцями" повітряних суден Росії послався на так званий ексцес виконавця.
"Дурник ППОшник у колоні все, що злітає, збивав", — сказав Пригожин.
Повідомляється, що власник ПВК "Вагнер" готовий відшкодувати сім'ям загиблих суму в 50 млн рублів. Загальна кількість втрат Росії через демаршПригожина складають: літак Іл-22ВзПУ (повітряний пункт управління), три вертольоти РЕБ Мі-8, Мі-35, Ка-52, бойова машина "Тигр" і вантажівка КамАЗ.