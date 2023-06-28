Во Франции прошли первые испытания гиперзвукового планирующего аппарата VMaX

В перспективе аппарат может быть установлен на кораблях ВМС страны в качестве элемента противоракетной обороны для нанесения ударов по движущимся целям.

Во Франции 26 июня успешно прошло первое испытание нового образца гиперзвукового глиссадного аппарата (HGV) VMaX. Этот экспериментальный маневренный аппарат может иметь применение в военно-морских силах для нанесения ударов по движущимся морским целям. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления вооружений Министерства вооруженных сил Франции (DGA).

Запуск был произведен с использованием геофизической ракеты в качестве разгонной части и объявлен успешным, говорится в сообщении.

Отмечается, что первый образец содержал на борту множество технологических инноваций. Его летное испытание, проведенное на очень сложной траектории большой дальности, стало беспрецедентной технической задачей, которая подготавливает будущее национальной дорожной карты Франции в области гиперзвука.

Запуск аппарата состоялся на испытательном ракетном полигоне DGA в Бискарроссе на юге Атлантического побережья Франции. В настоящее время проводится технический анализ многочисленных данных, собранных в ходе испытаний VMaX, чтобы извлечь уроки для предстоящих экспериментальных полетов.

Очевидцы в сети опубликовали кадры следов, оставленных в небе во время испытаний.

Что известно о проекте HGV

Гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV) — это тип боеголовки для баллистических ракет, которые могут маневрировать и планировать с гиперзвуковой скоростью (свыше 5 Маха). Он используется совместно с баллистическими ракетами для существенного изменения их траектории после пуска.

В свою очередь VMaX расшифровывается как Véhicule Manœuvrant Expérimental или "экспериментальный маневренный аппарат". В перспективе он может размещаться на кораблях ВМС Франции для нанесения ударов по движущимся целям. По словам начальника штаба ВМС Франции адмирала Пьера Вандье, аппарат может стать частью противоракетной обороны, размещенной на фрегатах к 2027 или 2028 году.

"Гиперзвуковая угроза является для нас важным фактором. Наличие ракет этого типа необходимо в морском сражении сегодняшнего и завтрашнего дня. Китайцы и в меньшей степени россияне уже разработали ряд гиперзвуковых вооружений, но мы также работаем на национальном уровне над темой сверхскоростных ракет", — заявил Вандье.

Ранее сообщалось, что в Иране представили первую гиперзвуковую баллистическую ракету Fattah. Разработчики утверждают, что она сможет развивать скорость до 18 000 км/ч, а также преодолевать любую систему ПВО.