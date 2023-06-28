"Ликвидированы три роты врага": генерал перечислил успехи ВСУ на Таврическом направлении

По словам бригадного генерала Тарнавского, ВС РФ несут значительные потери. Украинские защитники также уничтожили 5 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники врага.

Командующий объединенной стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении есть успехи и происходит выравнивание линии фронта. Об этом в среду, 28 июня он сообщил в своем Telegram-канале.

"Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Есть частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневых задач", — сообщает Тарнавский.

По словам бригадного генерала, потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты, также украинские защитники смогли уничтожить 5 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники врага.

"В частности, (уничтожены — ред.) 2 ББМ, 2 БПЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильная техника", — подчеркнул командующий.

Напомним, за сутки Вооруженные силы Украины сумели ликвидировать 84 оккупантов на Таврическом направлении. В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1024 огневых задачи.

Также напомним, 26 июня российские оккупанты за сутки потеряли около 4-х рот своих солдат и 15 единиц техники. Силы обороны подтвердили успех в продвижении на Таврическом направлении.