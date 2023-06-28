Ждет "сюрприз": в НАТО анонсировали новости для Украины на саммите в Вильнюсе (видео)

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-членов в скором времени могут прийти к единому решению касательно членства Украины в организации.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас анонсировала "сюрприз" в отношении членства Украины в НАТО. Об этом она заявила в среду, 28 июня, на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я уверена, что единственная действенная гарантия безопасности для Украины — это членство в НАТО. Однако я не хочу предвосхищать сюрприз, который будет раскрыт на саммите в Вильнюсе", — заявила Каллас.

Своей стороны, Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры, собравшиеся на встрече, "придут к единому решению" относительно присоединения Украины к НАТО.

"Еще рано делать предположения о результатах саммита. Сейчас проходят консультации, как обычно при принятии важных решений. Однако я абсолютно уверен, что лидеры, собравшиеся на саммите, придут к единому решению о том, как отреагировать на ожидания Украины относительно ее членства", — подчеркнул генеральный секретарь.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода.

Напомним также, генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 июня заявил, что Украину ожидают хорошие новости относительно перспектив членства Украины в Альянсе.