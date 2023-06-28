"Трудные времена": генерал РФ Суровикин "пропал без вести" после мятежа ЧВК "Вагнер", — СМИ

Военачальника не видели с 24 июня после его призыва к наемникам прекратить мятеж и вернуться назад в части.

Британский профессор и военный аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк сообщил, что высокопоставленного российского генерала Сергея Суровикина, который, как предполагают, хорошо знал о мятеже ЧВК "Вагнер", никто не видел с субботы, пишет Sky News.

Суровикин, которого прозвали "генерал Армагеддон", является заместителем командующего российской армией и известен связями с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Ранее в этом году он был заменен на посту высшего командующего, но сохранил влияние на управление военными операциями.

Российский провоенный Telegram-канал "Рыбарь" предположил, что его держат на допросе.

"Суровикина не видели с субботы — доподлинно неизвестно, где находится генерал "Армагеддон". Есть версия, что он находится на допросе", — написали в канале.

Ранее разведка США заявляла, что Суровикин знал о планах Пригожина восстать против российского военного руководства.

"У него, должно быть, довольно трудные времена. То, что произойдет с этим человеком, будет очень интересно. Он не появлялся с тех пор, как в субботу сделал заявление, в котором призвал людей "Вагнера" вернуться в части и вести себя прилично", — сказал британский аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк.

Перед началом мятежа Пригожин обрушился на Сергея Шойгу, министра обороны России, и Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ, обвинив их в неудачах в Украине и в том, что армия не поддерживает боевиков ЧВК "Вагнер".

Герасимов также не появлялся с субботы, добавил Кларк, как и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, личный самолет Медведева улетел в Оман на выходных и не вернулся.

28 июня СМИ писали о том, что Суровикин знал о военном мятеже "вагнеровцев". По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировкой ВС РФ в Украине помогал "повару Путина" координировать действия. В мятеже могли участвовать и другие генералы армии России.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 июня заявил, что после попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" уже не останется в прежнем виде.

По данным Пентагона, "вагнеровцы" по состоянию на 28 июня все еще находятся на временно оккупированных территориях Украины. Наемники действуют и на Ближнем Востоке, а также в Африке.