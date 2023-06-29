Собрали и раздали оружие: росСМИ рассказали, как чиновники РФ "встречали" мятеж Пригожина

По словам журналистов, еще с вечера пятницы 23 июня некоторые гражданские чиновники начали уезжать из Москвы. Других решили вооружить, чтобы защищать режимные объекты от наемников.

Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Москве чиновники не понимали, что происходит и как реагировать. Об том пишет издание Faridaily.

Сообщается, что в тот момент, когда Пригожин объявил о походе наемников на Ростов-на-Дону, многие чиновники еще не понимали, насколько ситуация серьезная.

"Главное ощущение в субботу утром и днем среди тех, кто занимает в российском правящем классе позиции высокого и среднего уровня – непонимание, что происходит и как это возможно", — сказано в материале.

Как заявил один из федеральных чиновников журналистам, никакой внутренней информации до них не доводилось. Никто не понимал, что именно происходит.

Однако, как пишет издание, еще с вечера пятницы 23 июня некоторые гражданские чиновники, государственные менеджеры и члены их семей начали бронировать билеты из Москвы. Так, из-за санкций покинуть РФ стало проблематично, то многие хотели добраться хотя бы до Санкт-Петербурга.

Как рассказали источники издания, министр финансов России Антон Силуанов, в субботу 24 июня потребовал от сотрудников вернуться из отпусков и командировок.

Однако, как сообщается, руководство одной из госкомпаний РФ, решило вооружить сотрудников.

"Нас собрали на совещание и предложили всем, у кого есть боевой опыт или кто служил, патрулировать улицу и переулок, где находится офис. Тем, кто согласился, раздали оружие", — рассказал один из топ-чиновников.

В материале сказано, что многие чиновники в день мятежа Пригожина находились за городом. Другим же пришлось публично поддержать президента РФ Владимира Путина утром. Речь идет о губернаторах, депутатах и сенаторах.

"Мы записали видео с поддержкой президента даже раньше, чем нам позвонили – прежде всего хотели успокоить людей", — рассказал один из чиновников.

Сообщается, что Росгвардия и силовики в одном из регионов ничего не предпринимали, пока их не начали просить действовать гражданские чиновники.

"Склады с оружием и тюрьмы они взяли под усиленную охрану только когда им гражданские подали эту светлую идею. То есть плана там вообще не было никакого", — сказал источник.

Напомним, что росСМИ заявили, что в Минобороны РФ подтвердили арест генерала Суровикина. Вероятно, Суровикин выбрал сторону Пригожина во время мятежа, и его задержали, отмечают журналисты.

Кроме того, СМИ опубликовали снимки возможной базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По данным белорусских журналистов, на днях стало известно о ремонте заброшенной воинской части в селе Цель Осиповичского района. Местные жители обеспокоены вероятным присутствие наемников близ их населенного пункта.