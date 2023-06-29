"Есть все для успеха": ВС РФ готовились к обороне месяцами, но ВСУ смогут их победить, — Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также создала дополнительные факторы, которые могут помочь Украине провести успешную операцию.

Контрнаступление ВСУ только началось, украинское командование еще не ввело в бой основные подразделения. Несмотря на организованную оборону россиян, Силы обороны смогут провести успешную операцию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет сайт Госдепартамента.

По его словам, контрнаступление ВСУ находится в своем начале. Так, в минобороны Украины еще планируют применить основную свою группировку сил.

При этом, как сказал Блинкен, ВС РФ готовили оборонные рубежи на протяжении нескольких месяцев. Однако украинские силы при помощи союзников с Запада смогут их преодолеть.

"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – добавил представитель Госдепа США.

Блинкен заявил, что попытка военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также создала дополнительные факторы, которые могут помочь Украине провести успешную операцию. Правда, по словам американского чиновника, главные события, связанные с контрнаступлением ВСУ, можно будет пронаблюдать позже – в течение недель или даже месяцев.

Напомним, что замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ идет по плану. По ее словам, украинские военные продвигаются, хоть и медленно. К примеру, на прошлой неделе ВСУ смогли уничтожить 110 мест компактного скопления российских военных, 11 пунктов управления, 7 складов оружия.

Кроме того, украинский генерал перечислил успехи ВСУ на Таврическом направлении. По словам бригадного генерала Тарнавского, ВС РФ несут значительные потери. Украинские защитники также уничтожили 5 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники врага.