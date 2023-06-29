Контрнаступление ВСУ: украинские силы продвигаются, все идет по плану, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, контрнаступление ВСУ проходит по плану. Продвижение украинских войск есть на нескольких направлениях, хоть и медленное.

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Контрнаступление ВСУ проходит по плану. Не стоит верить заявлениям российских оккупантов о том, что украинские силы якобы не успешны, потому что это не так. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр во время эфира телемарафона.

По ее словам, украинские военные продвигаются, хоть и медленно. К примеру, на прошлой неделе ВСУ смогли уничтожить 110 мест компактного скопления российских военных, 11 пунктов управления, 7 складов оружия.

"Не забывайте, что у врага основное направление наступления – это восток. И мы тоже должны там останавливать, на юге мы оттягиваем их силы, чтобы они оборонялись", – сказала Маляр.

Она также отметила, что сейчас ВСУ продвигаются на Мариупольском и Бердянском направлениях, однако главное направление контрнаступления – юг. Также есть успехи на Бахмутском направлении. По ее словам, небольшие успехи есть каждый день.

"Давайте вспомним освобождение Херсона. На том направлении тоже длительное время велись интенсивные действия. Поэтому все по плану", — подытожила она.

Анна Маляр о темпах продвижения ВСУ

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чем обусловлен темп контрнаступления ВСУ. По его словам, ВСУ противостоят сильному противнику. По его словам, вся территория Украины, включая Крым, будет освобождена, однако нужно набраться терпения.

Кроме того, украинский генерал перечислил успехи ВСУ на Таврическом направлении. По словам бригадного генерала Тарнавского, ВС РФ несут значительные потери. Украинские защитники также уничтожили 5 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники врага.