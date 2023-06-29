Контрнаступ ЗСУ: українські сили просуваються, все йде за планом, — Маляр (відео)

За словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, контрнаступ ЗСУ проходить за планом. Просування українських військ є на кількох напрямках, хоч і повільне.

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Контрнаступ ЗСУ проходить за планом. Не варто вірити заявам російських окупантів про те, що українські сили нібито не успішні, бо це не так. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру телемарафону.

За її словами, українські військові просуваються, хоч і повільно. Наприклад, минулого тижня ЗСУ змогли знищити 110 місць компактного скупчення російських військових, 11 пунктів управління, 7 складів зброї.

"Не забувайте, що у ворога основний напрямок наступу — це схід. І ми теж повинні там зупиняти, на півдні ми відтягуємо їхні сили, щоб вони оборонялися", — сказала Маляр.

Вона також зазначила, що наразі ЗСУ просуваються на Маріупольському та Бердянському напрямках, однак головний напрямок контрнаступу — південь. Також є успіхи на Бахмутському напрямку. За її словами, невеликі успіхи є щодня.

"Давайте згадаємо звільнення Херсона. На тому напрямку теж тривалий час велися інтенсивні дії. Тому все за планом", — підсумувала вона.

Анна Маляр про темпи просування ЗСУ

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чим зумовлений темп контрнаступу ЗСУ. За його словами, ЗСУ протистоять сильному противнику. За його словами, вся територія України, включно з Кримом, буде звільнена, однак потрібно набратися терпіння.

Крім того, український генерал перерахував успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку. За словами бригадного генерала Тарнавського, ЗС РФ зазнають значних втрат. Українські захисники також знищили 5 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки ворога.