"Ліквідовано три роти ворога": генерал перерахував успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За словами бригадного генерала Тарнавського, ЗС РФ зазнають значних втрат. Українські захисники також знищили 5 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки ворога.

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Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку є успіхи і відбувається вирівнювання лінії фронту. Про це в середу, 28 червня, він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Є часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдань", — повідомляє Тарнавський.

За словами бригадного генерала, втрати російських окупантів вбитими і пораненими склали майже три роти, також українські захисники змогли знищити 5 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки ворога.

"Зокрема, (знищено — ред.) 2 ББМ, 2 БПЛА "Орлан-10", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та автомобільну техніку", — наголосив командувач.

Нагадаємо, за добу Збройні сили України зуміли ліквідувати 84 окупантів на Таврійському напрямку. Упродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1024 вогневих завдання.

Також нагадаємо, 26 червня російські окупанти за добу втратили близько 4-х рот своїх солдатів і 15 одиниць техніки. Сили оборони підтвердили успіх у просуванні на Таврійському напрямку.