Есть проблемы: Данилов рассказал, чем обусловлен темп контрнаступления ВСУ (видео)

Секретарь СНБО отметил, что ВСУ противостоят сильному противнику. По его словам, вся территория Украины, включая Крым, будет освобождена, однако нужно набраться терпения.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины является тяжелой ежедневной работой, поэтому нужно набраться терпения. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона 28 июня.

Алексей Данилов отметил, что воевать сложно, а украинские защитники противостоят мощному противнику.

"Не нужно рассказывать, что это необученные люди, они сопротивляются, есть большие проблемы с тем, что заминированы огромные территории", — заявил чиновник.

Секретарь СНБО также сказал, что вся территория Украины, включая Крымский полуостров, будет освобождена от российских оккупантов, однако нужно набраться терпения.

"Да, очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, еще раз подчеркиваю, это не прогулка", — заключил Алексей Данилов.

Алексей Данилов о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что 28 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение ряда населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией, не является "главным событием" последних недель.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус 28 июня предположил, что 2023 год будет решающим в российско-украинской войне. Он также отметил, что рассчитывает на успешное контрнаступление украинской армии.

Мы также сообщали, что по данным министра обороны Великобритании Бена Уоллеса от 27 июня, с начала летнего контрнаступления Вооруженным силам Украины уже удалось освободить 300 квадратных километров.