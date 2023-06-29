"Строят нары и туалеты": в Беларуси для "вагнеровцев" обустраивают воинскую часть (фото)

Наемников Евгения Пригожина планируют разместить в здании бывшей ВЧ №61732 в с. Цель, где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС Беларуси.

В Беларуси готовятся встречать наемников Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер". Для этого оборудуют новый полевой лагерь. Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Аналитики обнаружили, что под Осиповичами идут активные работы в бывшей воинской части.

"Совокупность факторов свидетельствует, что это действительно так. В настоящее время ведутся работы на территории бывшей ВЧ №61732 в с. Цель (Осиповичский р-н, Могилевская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ. В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные данные еще проверяются, но есть изменения на спутниковых снимках воинской части. Там видно, что происходит уборка территории и в целом видны признаки проведения работ по благоустройству.

"Приведем то, что нам говорят о том, что там происходит: "строят нары и туалеты", "положили новый асфальт", "проводят ЛЭП", "идет сооружение двухуровневых нар из дерева", "идет генеральная уборка территории", "собирают скамейки и столы", "устанавливают палатки", — цитируют свои источники аналитики.

Напомним, что 26 июня "Беларуски Гаюн" сообщал, что не имеют данных, которые бы подтвердили факт строительства лагеря для наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что 26 июня "Верстка" сообщила, что в Беларуси начали строить лагерь, где планируют разместить не менее 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер".