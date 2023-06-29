В РФ скрестили БТР-82 и "Шилку": машина должна бороться с дронами (фото)

Бронетранспортер оснастили двумя 23-мм пушками и оптико-электронной аппаратурой, чтобы сбивать объекты в воздухе.

На одной из выставок вооружений в РФ показали образец зенитной самоходной установки, которую построили на базе БТР-82. Об этом сообщает Defense Express.

На шасси БТР-82 установили две зенитные пушки 2А7 с зенитки ЗСУ-23-4 "Шилка". Такая машина должна помочь оккупантам бороться с беспилотниками. Управлять огнем на зенитной установке можно будет с помощью оптико-электронной аппаратуры НТЦ "Элинс", базирующейся в Подмосковье.

БТР-82 с зенитными пушками 2А7 калибра 23 мм

Большинство характеристик не раскрывается, поэтому неизвестно:

какой будет радиус действия в установки;

какая будет дальность обнаружения целей;

количество патронов в машине;

количество членов экипажа.

Поэтому авторы предполагают, что у стандартной "Шилки" дальность стрельбы составляет 2,5 км. Поэтому учитывая ресурс стволов 2А7 вряд ли дальность будет значительно увеличена. БТР-82 в исполнении зенитной самоходной артустановки может означать два момента: в РФ до сих пор не могут довести до производства "Деривацию-ПВО", которая уже 6 лет находится на исследовательской стадии. Самодельные машины для борьбы с БПЛА, по типу МТ-ЛБ с корабельными зенитками 2М-3, попытаются заменить на заводской БТР-82 с пушками от "Шилки".

Деривация-ПВО уже 6 лет существует только в опытном варианте

Напомним, 25 июня СМИ писали, что Германия передаст Украине еще 45 ВСУ Gepard до конца года. Общее количество установок будет составлять 88 единиц.

10 июня в СМИ показали очередные самодельные машины, которые находятся на вооружении в РФ.