Откажется от эскалации: "красные линии" Путина с каждой проблемой ослабевают, — Politico

По мнению американских чиновников, российский президент боится, что война будет идти на его территории, поэтому становится более уступчивым.

В Соединенных Штатах Америки предполагают, что "красные линии" российского президента Владимира Путина теперь более гибкие, нежели считалось ранее. Об этом сообщает издание Politico 29 июня.

По словам американских чиновников, такое осознание к ним пришло после неудавшегося военного мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава Кремля переживает, чтобы полномасштабная война не перешла на территорию России, поэтому и заключил сделку для прекращения государственного переворота.

"Это заставило некоторых задуматься над тем, могут ли они пойти дальше и предоставить Украине более смертоносное оружие с большей дальностью действия — в том числе и F-16. Они думают: красная линия Путина может быть мягче, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта — так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что никакого решения еще не принято", — говорится в сообщении.

Было также отмечено, что американские чиновники пока что наблюдают за тем, как будут развиваться события дальше. В одном из комментариев журналистам, госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу того, ждать ли хаос в российской армии после мятежа и поможет ли это в контрнаступлении ВСУ.

"Я думаю, что есть определенная возможность", — ответил он.

Отдельно была затронута тема саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится уже в июле. Там для Украины выделят "мощный пакет", который будет стимулировать украинских защитников продвигаться дальше. Кроме того, в материале отметили, что планы Альянса о вступлении Украины в НАТО также могут измениться, ведь военная слабость РФ лишь усиливается.

"У Запада теперь меньше причин беспокоиться о предсказуемых красных линиях Путина, и тем больше причин беспокоиться о том, как подготовиться к дестабилизированной, непредсказуемой ситуации в России", — заявил президент Eurasia Group Ян Бреммер.

Напомним, 29 июня сообщалось, что перемирие между Пригожиным и Путиным начало разваливаться. Деятельность "вагнеровцев" в Африке по-прежнему процветает, как отметили журналисты. Предполагается, что работа в африканских странах для Пригожина может быть более привлекательна, чем жизнь в Беларуси.