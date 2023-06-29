Хаос в РФ только начался: перемирие между Пригожиным и Путиным начало разваливаться, — СМИ

По словам журналистов, деятельность "вагнеровцев" в Африке по-прежнему процветает. Предполагается, что работа в африканских странах для Пригожина может быть более привлекательна, чем жизнь в Беларуси.

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Несмотря на то, что военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончился, хаос в РФ только начинается. Так, президент России Владимир Путин уже поставил под сомнение мирное заключение с наемниками. Об этом пишет Business insider.

По словам журналистов, мятеж Пригожина является самым страшным вызовом режиму Путина. Соглашение между Кремлем и главой "вагнеровцев" оказалось ненадежным. Так, Пригожин продолжил критиковать Министерство обороны России, а Путин дал противоречивые комментарии по поводу судьбы принявших участие в мятеже наемников.

Сообщается, что Евгений Пригожин на самом деле еще находится под следствием ФСБ. Сейчас его местонахождение остается неизвестным. Нет никакой ясности в будущем 25 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", которые, по заявлению самого Пригожина, принимали участие в мятеже.

Однако, как заявили в издании, деятельность "вагнеровцев" в Африке по-прежнему процветает. Предполагается, что работа в африканских странах для Пригожина может быть более привлекательна, чем жизнь в Беларуси в качестве изгнанника. Более того, в группировку продолжают вербовать наемников.

В материале говорится, что даже если "вагнеровцы" воссоединятся с регулярными российскими войсками в Украине, между ними все равно останется напряженности и недопонимание.

СМИ опубликовали снимки возможной базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По данным белорусских журналистов, на днях стало известно о ремонте заброшенной воинской части в селе Цель Осиповичского района. Местные жители обеспокооены вероятным присутствие наемников близ их населенного пункта.

Кроме того, журналисты рассказали как чиновники РФ "встречали" мятеж Пригожина. По словам журналистов, еще с вечера пятницы 23 июня некоторые гражданские чиновники начали уезжать из Москвы. Других решили вооружить, чтобы защищать режимные объекты от наемников.