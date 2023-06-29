Хаос у РФ тільки почався: перемир'я між Пригожиним і Путіним почало розвалюватися, — ЗМІ

За словами журналістів, діяльність "вагнерівців" в Африці, як і раніше, процвітає. Передбачається, що робота в африканських країнах для Пригожина може бути більш привабливою, ніж життя в Білорусі.

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Попри те, що військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закінчився, хаос у РФ тільки починається. Так, президент Росії Володимир Путін уже поставив під сумнів мирне укладення з найманцями. Про це пише Business insider.

За словами журналістів, заколот Пригожина є найстрашнішим викликом режиму Путіна. Угода між Кремлем і главою "вагнерівців" виявилася ненадійною. Так, Пригожин продовжив критикувати Міністерство оборони Росії, а Путін дав суперечливі коментарі з приводу долі найманців, які взяли участь у заколоті.

Повідомляється, що Євген Пригожин насправді ще перебуває під слідством ФСБ. Наразі його місцеперебування залишається невідомим. Немає жодної ясності в майбутньому 25 тисяч найманців ПВК "Вагнер", які, за заявою самого Пригожина, брали участь у заколоті.

Однак, як заявили у виданні, діяльність "вагнерівців" в Африці, як і раніше, процвітає. Передбачається, що робота в африканських країнах для Пригожина може бути більш привабливою, ніж життя в Білорусі як вигнанця. Ба більше, в угруповання продовжують вербувати найманців.

У матеріалі йдеться про те, що навіть якщо "вагнерівці" возз'єднаються з регулярними російськими військами в Україні, між ними все одно залишиться напруженість і непорозуміння.

ЗМІ опублікували знімки можливої бази ПВК "Вагнер" у Білорусі. За даними білоруських журналістів, днями стало відомо про ремонт занедбаної військової частини в селі Ціль Осиповицького району. Місцеві жителі стурбовані ймовірною присутністю найманців поблизу їхнього населеного пункту.

Крім того, журналісти розповіли як чиновники РФ "зустрічали" заколот Пригожина. За словами журналістів, ще з вечора п'ятниці 23 червня деякі цивільні чиновники почали виїжджати з Москви. Інших вирішили озброїти, щоб захищати режимні об'єкти від найманців.