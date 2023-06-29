Зібрали і роздали зброю: росЗМІ розповіли, як чиновники РФ "зустрічали" заколот Пригожина

За словами журналістів, ще з вечора п'ятниці 23 червня деякі цивільні чиновники почали виїжджати з Москви. Інших вирішили озброїти, щоб захищати режимні об'єкти від найманців.

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Під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Москві чиновники не розуміли, що відбувається і як реагувати. Про це пише видання Faridaily.

Повідомляється, що в той момент, коли Пригожин оголосив про похід найманців на Ростов-на-Дону, багато чиновників ще не розуміли, наскільки ситуація серйозна.

"Головне відчуття в суботу вранці та вдень серед тих, хто посідає в російському керівному класі позиції високого та середнього рівня, — нерозуміння, що відбувається і як це можливо", — ідеться в матеріалі.

Як заявив один із федеральних чиновників журналістам, жодної внутрішньої інформації до них не доводилося. Ніхто не розумів, що саме відбувається.

Однак, як пише видання, ще з вечора п'ятниці 23 червня деякі цивільні чиновники, державні менеджери та члени їхніх сімей почали бронювати квитки з Москви. Так, через санкції покинути РФ стало проблематично, то багато хто хотів дістатися хоча б до Санкт-Петербурга.

Як розповіли джерела видання, міністр фінансів Росії Антон Силуанов, у суботу 24 червня зажадав від співробітників повернутися з відпусток і відряджень.

Однак, як повідомляється, керівництво однієї з держкомпаній РФ, вирішило озброїти співробітників.

"Нас зібрали на нараду і запропонували всім, у кого є бойовий досвід або хто служив, патрулювати вулицю і провулок, де розташований офіс. Тим, хто погодився, роздали зброю", — розповів один із топчиновників.

У матеріалі йдеться, що багато чиновників у день заколоту Пригожина перебували за містом. Іншим же довелося публічно підтримати президента РФ Володимира Путіна вранці. Йдеться про губернаторів, депутатів і сенаторів.

"Ми записали відео з підтримкою президента навіть раніше, ніж нам зателефонували — насамперед хотіли заспокоїти людей", — розповів один із чиновників.

Повідомляється, що Росгвардія і силовики в одному з регіонів нічого не робили, поки їх не почали просити діяти цивільні чиновники.

"Склади зі зброєю і в'язниці вони взяли під посилену охорону тільки коли їм цивільні подали цю світлу ідею. Тобто плану там взагалі не було ніякого", — сказало джерело.

Нагадаємо, що росЗМІ заявили, що в Міноборони РФ підтвердили арешт генерала Суровікіна. Імовірно, Суровікін обрав сторону Пригожина під час заколоту, і його затримали, зазначають журналісти.

Крім того, ЗМІ опублікували знімки можливої бази ПВК "Вагнер" у Білорусі. За даними білоруських журналістів, днями стало відомо про ремонт занедбаної військової частини в селі Ціль Осиповицького району. Місцеві жителі стурбовані ймовірною присутністю найманців поблизу їхнього населеного пункту.