Успехи на Таврическом направлении: ВСУ уничтожили 19 единиц техники РФ, — генерал (видео)

По информации бригадного генерала Тарнавского, украинские защитники выполнили 1337 огневых задач. ВС РФ потеряли за минувшие сутки убитыми и ранеными почти три роты.

Украинские защитники продолжают продвижение на Таврическом направлении, продолжая уничтожать численность российских оккупантов целыми ротами. Об этом в четверг 29 июня, сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По информации Тарнавского, потери российских оккупантов на фронте составили около трех рот, как и двумя днями ранее 27 июня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — пишет Тарнавкий.

Он отметил, что украинские защитники уничтожили 19 единиц военной техники российских оккупантов.

"В частности, 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника, — отметил бригадный генерал.

Успехи ВСУ на Таврическом направлении

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины сумели ликвидировать 84 оккупантов на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1024 огневых задачи.

Также напомним, 26 июня российские оккупанты за сутки потеряли около 4-х рот своих солдат и 15 единиц техники. Силы обороны подтвердили успех в продвижении на Таврическом направлении.