40 тысяч долларов и танк становится БМПТ: как ВСУ используют трофейные Т-62, — Forbes

Бойцы затрофеили по меньшей мере 45 Т-62. Из-за устаревшей пушки и редкого калибра башню снимают и делают защищенный БТР для военных.

За 16 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ захватили не менее 45 устаревших танков Т-62. Однако их смогли использовать в другом виде. Об этом сообщает Forbes.

Украина не колеблется относительно использования трофейной техники. На ней затирают российские отметки, наносят украинские и возвращают машины обратно в бой.

Однако когда дело доходит до 60-летних Т-62, то здесь есть исключения. И дело не в том, что ВСУ отказываются от старых машин, потому что из Словении Украина получила 28 танков M-55S, которые являются глубоко модернизированными Т-55.

Одна из причин использования M-55S — это современная 105-мм пушка, к которой подходят натовские боеприпасы, а российские Т-62 имеют старые 115-мм пушки, к которым мало снарядов. Поэтому инженеры переделывают Т-62 в инженерные машины или БМПТ.

С Т-62 снимают башню и зашивают ее броней. Этим занимаются волонтеры, и чтобы переоборудовать один танк, нужно около 40 тысяч долларов. Без башни и пушки остается 33-тонный корпус с дизельным двигателем на 580 л.с. Внутри есть много свободного пространства, чтобы устроить больше бойцов. Также на машину добавляют пулеметы и так создается БТР или БМПТ.

100-мм бронирование это немного для танков, но втрое больше, чем на БТРах по типу М-113. Поэтому машина может защитить экипаж. В издании такие БМП назвали Frankenvehicles, что можно перевести как Франкенштейнмобили.

Напомним, 30 мая СМИ писали, что из трофейных Т-62 делают БМПТ. Для этого на них устанавливают другой боевой модуль.

23 июня в сети показали, как артиллерийский удар проломил башню российского танка Т-62.