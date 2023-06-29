Враг готовился 9 лет: россияне не могут подойти к Авдеевке ближе, чем на 6 км, — НГУ (фото)

Украинские защитники рассказали, что оккупанты пытаются наступать только пехотой, которая оперативно уничтожается. До позиций Сил обороны доходят лишь по несколько оккупантов, готовых сдаться в плен.

По данным командования подразделения "Омега-5", находящегося в составе спецподразделения Нацгвардии "Омега", украинские военные заняли контрольные позиции около Авдеевки и не дают врагу приблизиться к административному центру ближе, чем на 6 километров. Об этом в четверг, 29 июня сообщили в Национальной гвардии Украины на официальной странице в Facebook.

"Мы находимся на высотах, у нас господствующие позиции, потому врагу очень непросто приблизиться к нашим позициям. Противник все же пытается продвигаться в сторону города, но ближе, чем на 6 километров, враг своей техникой не подходит. Сейчас оккупанты пытаются наступать только пехотой, которую наши разведчики видят и оперативно их уничтожают. Как результат: доходят до наших позиций несколько оккупантов с поднятыми руками", — рассказал командир "Омега-5".

Пресс-служба уточняет, что сейчас враг отрезан от своих логистических узлов, и их положение на этом участке фронта близко к критическому.

"Мы наблюдаем как они на подходах окапываются и вылезают два раза в сутки, чтобы попить воды из лужи. Это уже кое-что говорит: они не могут себя безопасно чувствовать себя на данном отрезке фронта", — уточняется в сообщении.

Тем не менее этот участок фронта наиболее сложный, и у этого есть своя предыстория.

"До полномасштабного вторжения здесь базировались наши войска, это была ближайшая точка в Донецк. А сегодня – это один из самых тяжелых отрезков фронтов, потому что враг на этом направлении окапывался и готовился 9 лет", — указано в сообщении Нацгвардии.

Командир "Омега-5" признался, что при удержании этой линии приходится полагаться не столько на силу, сколько на хитрость и изобретательность.

"Именно наши дроны и FPV делают их (врага) пребывание здесь, скажем, некомфортным. Война – индикатор прогресса. Если мы не можем перевесить противника количественно, мы их обгоняем инновационно", — отметил он.

В Авдеевке, по данным Нацгвардии, на данный момент, несмотря на постоянные обстрелы врага, все еще находится около 3000 мирных жителей, это так же делает данное направление экстремально важным.

Бои в Авдеевке: последние новости

30 мая бойцы ВСУ отразили большую атаку российских оккупантов на Авдеевку — сосредоточили удары из артиллерии, "Градов" и танков.

8 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ пытались наступать на Авдеевском направлении и в районе Марьинки, однако успеха не имели.

10 июня ВС РФ с самого утра атаковали Авдеевку. По состоянию на 14.00 было нанесено 12 обстрелов в центральной части города. Удары наносились из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и танков.