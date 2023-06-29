Страшно стрелять: в армии РФ используют снаряды 1939 года выпуска (фото)

По словам украинского военного эксперта Александра Коваленко, почти раритетные снаряды, пролежавшие на складах более 80 лет, могут исправно стрелять и наносить урон.

В российских Telegram-каналах публикуют фото артиллерийских выстрелов советского производства, которые Минобороны РФ поставило на фронт в Украину. В частности, один из каналов 29 июня опубликовал фото снарядов 1939 года выпуска.

В сообщении говорится о том, что снаряды и заряды к ним — советского производства. По словам т.н. "военкоров", российским солдатам было страшно из них стрелять.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко отметил, что несмотря на год выпуска данные снаряды могут исправно выполнять свое предназначение.

"С другой стороны, что мешает ему стрелять? Ну, пролежал на складе в невесть каких условиях 80 лет и что? Стреляет же!" — написал эксперт.

Напомним, 29 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар по"Пункту незламності" в Херсоне. В результате вражеского обстрела двое людей погибли, еще два человека были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести.

Также 29 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники уничтожили 19 единиц военной техники российских оккупантов.

В тот же день пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о тяжелых боях на Бахмутском направлении. По его словам, украинские военные постепенно продвигаются, в то время как российские оккупанты постоянно стремятся восстановить потерянные позиции.