Доказательная база для суда в Гааге: Чехия зарегистрировала 3500 военных преступлений в Украине

Украинские беженцы рассказывают, как они стали свидетелями атак россиян на больницы, социальные учреждения, школы.

Главный прокурор Чешской Республики Ленка Брадачова сообщила, что чешские полицейские и пражские прокуроры занимаются военными преступлениями, совершенными во время войны в Украине против местного населения. На сегодняшний день они рассмотрели около 3500 таких преступлений, пишет 420on.

Из них 700 случаев касаются нападений на важные гражданские объекты — больницы, социальные учреждения, школы. "Это объекты, которые запрещено атаковать в военное время", — сказала Брадачова.

Главный прокурор отметила, что сейчас в Чехию уже не приезжает так много украинских беженцев, которые могли бы быть свидетелями или жертвами военных преступлений. "Это уже не та волна, которая была в начале конфликта, когда здесь было большое количество людей, ищущих защиты от войны", — сказала Брадачова.

Пробный запуск базы данных доказательств

Большой объем информации и доказательств, собранных полицейскими во время войны, будь то видео, MMS и SMS-сообщения, записи с мест происшествий или показания непосредственных свидетелей, передается зарубежным партнерам, особенно в рамках Евроюста (Европейской группы международного уголовного сотрудничества).

Последняя уже запустила пробную версию единой базы данных для сбора доказательств, куда государства-члены, включая Чешскую Республику, вносят и будут вносить доказательства, чтобы следственные органы соответствующих стран могли их сопоставлять и обмениваться ими.

Международный уголовный суд в Гааге должен будет постановить, достаточно ли этих доказательств для предъявления обвинений и осуждения возможных исполнителей военных преступлений. Или, в качестве альтернативы, будет создан специальный трибунал, занимающийся непосредственно только конфликтом в Украине.

"Такой международный трибунал сейчас активно обсуждается, и предполагается, что он может появиться, как это было в связи с войной в бывшей Югославии или после Второй мировой войны с созданием специального Нюрнбергского трибунала", — отметила Брадачова.

22 июня Фокус сообщал о том, что Украина и Чехия будут совместно работать над ракетным двигателем AI-PBS-350. По информации разработчиков, двигатель имеет отличное соотношение тяги и веса. При весе в 51 кг он набирает разгон от холостого хода до максимальной мощности менее чем за 6 секунд.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что Чехия сократит пособия и отменит компенсацию за жилье для беженцев. Правительство Чехии подготовило изменения в закон о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina. В случае поддержки поправок в Lex Ukrajina Сенатом и президентом Чехии, новые правила вступят в силу уже с апреля 2023 года.