Изменения в Lex Ukrajina: Чехия сократит пособия и отменит компенсацию за жилье для беженцев

Какие изменения для беженцев и арендаторов в Чехии принесут поправки в закон о помощи украинцам Lex Ukrajina.

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Правительство Чехии подготовило изменения в закон о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina. В случае поддержки поправок в Lex Ukrajina Сенатом и президентом Чехии, новые правила вступят в силу уже с апреля 2023 года.

Новые правила будут касаться, как социальных выплат для беженцев из Украины, так и для тех, кто предоставляет беженцам свое жилье.

Действующие сейчас условия для получения выплат в законе Lex Ukrajina IV

На сегодня выплаты могут получать физические лица, предоставляющие бесплатное жилье с соблюдением минимальных стандартов проживания человеку со статусом временной защиты на срок не менее 16 дней. Даже в случае оплаты беженцами коммунальных услуг без учета стоимости аренды, предоставляемое жилье будет считаться бесплатным и будет давать арендатору возможность получить помощь солидарности.

Сумма компенсации за полную аренду квартиры, при проживании от 1 до 5 человек, составляет от 5 000 до 15 000 чешских крон в месяц. Те, кто принимают украинских беженцев у себя дома (максимум 3 человека), могут получить 3000 крон за человека.

Закон Lex Ukrajina IV продлил действие временной защиты для украинцев до марта 2024 года, но выданные ранее визы автоматически продлевать не будут.

Размер денежной помощи для определенной возрастной категории беженцев:

Для взрослого – 4860 чешских крон

Для ребенка – 3490 чешских крон.

Помощь предоставляется беженцам, которые получают бесплатное питание, но не имеют доходов на оплату жилья, либо, если если человек не имеет бесплатного проживания, питания и не получает никаких доходов, однако имеет расходы на жилье

Новые изменения в Lex Ukrajina V

Согласно нововведениям, уже с июля право на получение выплат получат только те арендаторы, кто бесплатно приютил беженцев у себя дома. Если беженцам предоставляют всю квартиру, то стоимость жилья будет учитываться в финансовой помощи.

Сумма денежной помощи для беженцев в новых поправках будет рассчитываться, исходя из подсчета доходов беженца, а также временных сроков, прошедших со дня пребывания беженца в статусе временной защиты в Чехии. Право на пособие будут иметь только люди без доходов или с очень низкими доходами.

Список уязвимых лиц, помощь для которых не сократят:

дети младше 18 лет;

ученики/студенты, проходящие обучение в Чехии, в возрасте до 26 лет;

лица, которые ухаживают за ребенком до 6 лет;

беременные женщины;

люди старше 65 лет;

люди с инвалидностью, имеющие необходимые удостоверения;

лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью, имеющие необходимые удостоверения.

В поправках планируется отменить для беженцев следующие льготы:

выплаты государственных социальных пособий;

выплаты на проживание и субсидии на жилье;

выплаты льгот для людей с инвалидностью;

По данным ООН число зарегистрированных беженцев из Украины со статусом временной защиты в Чехии по состоянию на 26 февраля 2023 года превышает 490 тысяч человек.

Ранее Фокус опубликовал данные опроса FRA, согласно которому только треть украинских беженцев в Европе хотят вернуться в Украину.

Также в начале января 2023 года стало известно о том, что правительства некоторых стран Европы могут сократить финансирование центров для беженцев из Украины.