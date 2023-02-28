Лишь треть украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой, – опрос FRA

Приблизительно такое же число вынужденных переселенцев смогли устроиться на оплачиваемую работу в принимающих странах.

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Около трети украинских беженцев в Европе хотят вернуться в Украину. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), которые опубликовало издание Рolitico.

Опрос проводили с августа по сентябрь прошлого года, в нем участвовали более 14,5 тыс. беженцев, проживающих в десяти европейских странах.

На вопрос о долгосрочных планах опрошенные беженцы ответили так:

35% хотели бы вернуться в Украину;

21% надеются остаться в принимающей стране;

24 % пока не определились с выбором;

16% хотели бы остаться и регулярно ездить в Украину;

4% намерены переехать в другую страну.

Около трети участников опроса смогли найти оплачиваемую работу, 79% опрошенных отметили, что им трудно в финансовом плане дотянуть до конца месяца. Одним из основных препятствий для получения работы стал языковой барьер. Около четверти респондентов не владеют языком страны, в которой проживают, 41% владеют на слабом уровне и пытаются продолжить обучение.

Что касается повседневной жизни, несмотря на различные программы помощи, 38% переселенцев полностью и 21% частично оплачивают аренду жилья и коммунальные услуги.

Несмотря на то, что около половины опрошенных отметили, что чувствуют себя подавленными, 61% опрошенных подтвердили, что, с момента прибытия в принимающую страну они с оптимизмом смотрят в будущее.

"Агрессия в Украине вызвала самый большой гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Поскольку война затягивается нам необходимо принять эффективные долгосрочные меры, которые позволят принимающим обществам и перемещенным лицам адаптироваться к потрясениям, которые принесла эта война", – подчеркнул директор Агентства FRA Майкл О’Флаэрти.

Издание Euronews 27 февраля сообщило, что украинские беженцы едва сводят концы с концами в Испании из-за сложностей с поиском работы.

Напомним, что по официальным данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабного российского вторжения Украину покинули более 13 миллионов человек. Пять с половиной миллионов, как сообщается, вернулись домой, однако большая часть вынужденных переселенцев остается за границей.

По данным Центра экономической стратегии, выехавшие до 25 февраля или имеющие отсрочку от мобилизации мужчины составляют 16,6% украинских беженцев.