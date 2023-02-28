Лише третина українських біженців у ЄС хочуть повернутися додому, – опитування FRA

Приблизно така ж кількість вимушених переселенців змогли влаштуватися на оплачувану роботу країн, що приймають.

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Приблизно третина українських біженців у Європі хочуть повернутися в Україну. Про це свідчать результати соцопитування Агентства ЄС з основних прав (FRA), яке опублікувало видання Rolitico.

Опитування проводили із серпня по вересень минулого року, у ньому брали участь понад 14,5 тис. біженців, які мешкають у десяти європейських країнах.

На запитання щодо довгострокових планів опитані біженці відповіли так:

35% хотіли б повернутися в Україну;

21% сподіваються залишитися в країні, що приймає;

24% поки що не визначилися з вибором;

16% хотіли б залишитися та регулярно їздити в Україну;

4% мають намір переїхати в іншу країну.

Майже третина учасників опитування змогли знайти оплачувану роботу, 79% опитаних наголосили, що їм важко у фінансовому плані дотягнути до кінця місяця. Однією з основних перешкод для отримання роботи став мовний бар'єр. Приблизно чверть респондентів не володіють мовою країни, де проживають, 41% володіють на слабкому рівні й намагаються продовжити навчання.

Що стосується повсякденного життя, незважаючи на різні програми допомоги, 38% переселенців повністю і 21% частково оплачують оренду житла та комунальні послуги.

Незважаючи на те, що майже половина опитаних зазначили, що почуваються пригніченими, 61% опитаних підтвердили, що з моменту прибуття у країну, яка приймає, вони з оптимізмом дивляться в майбутнє.

"Агресія в Україні викликала найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни. Оскільки війна затягується нам необхідно вжити ефективних довгострокових заходів, які дозволять суспільствам, що приймають, і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, які принесла ця війна", — наголосив директор Агентства FRA Майкл О'Флаерті.

Видання Euronews 27 лютого повідомило, що українські біженці ледве зводять кінці з кінцями в Іспанії через труднощі з пошуком роботи.

Нагадаємо, що за офіційними даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабного російського вторгнення Україну залишили понад 13 мільйонів осіб. П'ять з половиною мільйонів, як повідомляється, повернулися додому, проте більшість вимушених переселенців залишається за кордоном.

За даними Центру економічної стратегії, чоловіки, які виїхали до 25 лютого або мають відстрочку від мобілізації, становлять 16,6% українських біженців.