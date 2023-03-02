Зміни в Lex Ukrajina: Чехія скоротить допомогу та скасує компенсацію за житло для біженців

Які зміни для біженців та орендарів у Чехії принесуть поправки до закону про допомогу українцям Lex Ukrajina.

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Уряд Чехії підготував зміни до закону про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina. У разі підтримки поправок у Lex Ukrajina Сенатом і президентом Чехії, нові правила набудуть чинності вже з квітня 2023 року.

Нові правила стосуватимуться як соціальних виплат для біженців з України, так і тих, хто надає біженцям своє житло.

Нинішні умови для отримання виплат у законі Lex Ukrajina IV

На сьогодні виплати можуть отримувати фізичні особи, які надають безкоштовне житло з дотриманням мінімальних стандартів проживання людині зі статусом тимчасового захисту на строк не менше ніж 16 днів. Навіть в разі оплати біженцями комунальних послуг без урахування вартості оренди, житло, що надається, вважатиметься безкоштовним і даватиме орендарю можливість отримати допомогу солідарності.

Сума компенсації за повну оренду квартири за умов проживання від 1 до 5 осіб становить від 5 000 до 15 000 чеських крон на місяць. Ті, хто приймають українських біженців у себе вдома (максимум 3 особи), можуть отримати 3 000 крон за особу.

Закон Lex Ukrajina IV продовжив дію тимчасового захисту для українців до березня 2024 року, але видані раніше візи автоматично не продовжуватимуть.

Розмір грошової допомоги для певної вікової категорії біженців:

для дорослого — 4 860 чеських крон;

для дитини — 3 490 чеських крон.

Допомога надається біженцям, які отримують безкоштовне харчування, але не мають доходів на оплату житла, або якщо людина не має безкоштовного проживання, харчування і не отримує ніяких доходів, однак має витрати на житло.

Нові зміни в Lex Ukrajina V

Згідно з нововведеннями, вже з липня право на отримання виплат отримають лише ті орендарі, хто безкоштовно дав притулок біженцям у себе вдома. Якщо біженцям надають усю квартиру, то вартість житла враховуватиметься у фінансовій допомозі.

Сума грошової допомоги для біженців у нових поправках розраховуватиметься, виходячи з підрахунку доходів біженця, а також тимчасових термінів, що минули з дня перебування біженця у статусі тимчасового захисту в Чехії. Право на допомогу матимуть лише люди без доходів або з дуже низькими доходами.

Список вразливих осіб, допомогу для яких не скоротять:

діти, віком до 18 років;

учні/студенти, які проходять навчання у Чехії, віком до 26 років;

особи, які доглядають дитину до 6 років;

вагітні жінки;

люди, старше 65 років;

люди з інвалідністю, які мають необхідні посвідчення;

особи, які доглядають людину з інвалідністю, мають необхідні посвідчення.

У поправках планується скасувати для біженців такі пільги:

виплати державної соціальної допомоги;

виплати на проживання та субсидії на житло;

виплати пільг для людей з інвалідністю;

За даними ООН, кількість зареєстрованих біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Чехії станом на 26 лютого 2023 року перевищує 490 тисяч осіб.

Раніше Фокус опублікував дані опитування FRA, згідно з яким лише третина українських біженців у Європі хочуть повернутися в Україну.

Також на початку січня 2023 року стало відомо, що уряди деяких країн Європи можуть скоротити фінансування центрів для біженців з України.