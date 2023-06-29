Смерть из-за закрытого укрытия в Киеве: суд изменил меру пресечения охраннику (видео)

Суд изменил меру пресечения охраннику, из-за действий которого погибли три человека. Адвокат убедил судей, что подозреваемый не сбежит и будет сотрудничать со следствием.

29 июня Киевский апелляционный суд выпустил из СИЗО Вадима Мошкина, охранника, который не открыл дверь укрытия во время ракетного обстрела Киева. С сегодняшнего дня мужчина будет ночевать дома — его отпустили под ночной домашний арест. О решении суда сообщило издание "Ґрати" в Telegram-канале.

Журналисты посетили судебное заседание, на котором изменили меру пресечения охраннику Мошкину: рассказали, как все происходило.

Адвокат подозреваемого просил выпустить охранника под личное обязательство. При этом убеждал, что Мошкин не сбежит и помогает следователям. Кроме того мужчина признал свою вину: объясняет, что хотел открыть дверь убежища, но не успел.

Прокурор предлагал и дальше удерживать охранника в СИЗО. Суд, как видим, принял компромиссное решение.

В Telegram-канале издания опубликовали фотографию, сделанную в зале суда. На фотографии — Мошкин, одетый в серую футболку с растянутой горловиной, смотрит прямо в объективы камер.

Вадим Мошкин — в зале суда 29 июня 2023 года

После завершения судебного заседания подозреваемый сказал несколько слов представителям СМИ. Он считает, что состоялась "маленькая победа". Также вспоминает, что в начале его вообще ничего не спрашивали: "Взяли как кота и бросили в мешок".

Судебное заседание по изменению меры пресечения охраннику Мошкину

Отметим, Мошкин — 62-летний охранник укрытия, расположенного в подвале поликлиники №3 Деснянского района Киева. Мужчина не открыл дверь укрытия 1 июня 2023 года, когда армия РФ выпустила по столице 10 баллистических ракет "Искандер". От обломков ракет погибли 3 человека: две женщины и один ребенок.

Правоохранители открыли уголовное производство по подозрению "оставление людей в опасности, что стало причиной гибели". В зале суда оказались четверо: чиновник из Деснянского райсовета, два руководителя поликлиники и охранник. Из четырех человек только Мошкина оставили в СИЗО, остальных отпустили домой.

Позже в СМИ распространили информацию о причастности охранника к пропаганде пророссийских идей. Пока неизвестно, получит ли юридическое продолжение эта тема.

Напоминаем, 27 июня армия РФ нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Ракеты попали в местную пиццерию: ГСЧС подтвердила гибель 12 человек и ранение 60-и.

13 июня российское командование приказало обстрелять Кривой Рог в Днепропетровской области. Ракета снесла несколько квартир в многоквартирном доме и попала по складу воды: погибло 11 человек.