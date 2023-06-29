Учатся противодействовать ядерной угрозе: в Германии раскрыли детали подготовки бойцов ВСУ, — Bild

Неназванный представитель вооруженных сил Германии объяснил, что украинские военные будут учиться три недели и овладеют технологиями деактивации.

29 июня представитель Бундесвера сообщил об особенностях подготовки украинских военных: они учатся защищаться от ядерных и других угроз. О деталях подготовки сообщает издание Bild.

Спикер перечислил направления защиты, которыми должны овладеть военные — это 3 вида угроз:

ядерные;

биологические;

химические.

Обучение проходит в центре, расположенном в местности Алльгой на юге Германии. Военные должны изучить специальные технологии для обезвреживания угроз различной природы — будут работать и в казармах, и на полигоне. При этом они получат навыки для проведения дезактивационных мероприятий, пояснил представитель Бундесвера.

Обучение продлится три недели. Спикер не указал, когда именно началось обучение, поэтому не ясно, когда же военные его завершат.

Bild — об обучении ВСУ защите от ядерных угроз

Отметим, вопрос ядерной угрозы возрос после российского теракта на Каховской ГЭС. В результате вытекания воды из Каховского водохранилища, начал мелеть пруд возле Запорожской АЭС. Если уровень воды в пруду станет слишком низким, возникнет угроза радиоактивного выброса — об этом предупреждают эксперты-энергетики.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС и выяснил, что творится на атомной станции, на которой хозяйничают российские оккупационные войска. Гросси заявил, что воды в пруду пока достаточно. Кроме того заверил, что не заметил мин в водоеме, но мины есть в ряде других помещений станции.

Президент Зеленский заявил, что россияне готовят теракт на Запорожской АЭС — соответствующую информацию получила украинская разведка. Также Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ, сообщил: у оккупантов все готово для подрыва.

С другой стороны ядерным ударом начал угрожать президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, во время одного из своих последних выступлений он намекнул, что имеет возможность самостоятельно запустить тактическую ядерную боеголовку, если на него "нападут".

Напоминаем, в России провели опрос граждан: интересовались, согласятся ли они нанести ядерный удар по Украине. Как выяснилось, шестая часть россиян сказала "да, это допустимо".

Тем временем в украинских СМИ начали публиковать инструкции с объяснениями — как вести себя во время ядерного взрыва или выброса радиации. первый пункт инструкций — спрятаться в помещении и плотно закрыть все окна и двери.