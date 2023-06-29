Пригожина до сих пор поддерживает почти треть россиян (инфографика)

До бунта действия "повара Путина" одобряли 58%, сейчас таких осталось в два раза меньше.

Евгения Пригожина, который поднял вооруженный мятеж против властей РФ, до сих пор поддерживает почти треть россиян (29%). Эти показатели хоть и снизились почти вдвое всего за неделю, но нулевыми точно не стали. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, которые проводил "Левада-Центр".

Опрос проводился с 22 по 28 июня и зафиксировал колебания общественного мнения, вызванные неудачным мятежом 24 июня. Разбивка ответов по датам – до и после мятежа – показывает, что субботние события по крайней мере в два раз обрушили авторитет Евгения Пригожина в глазах граждан РФ, пишут социологи.

Если до бунта Пригожин казался россиянам "борцом за правду", "настоящим лидером", "патриотом" и победоносным генералом, то к понедельнику перевесили негативные оценки: "устроил смуту", "пошел против России", "рвется к власти".

Социологи задали респондентам вопрос: Одобряете ли вы или не одобряете деятельность основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина? Участники соцопроса должны были выбрать один вариант из шести предложенных.

Так, ответ "полностью одобряю" 22-23 июня выбрали 30% респондентов, 24 июня – в день известных событий – таких осталось уже более, чем вдвое меньше (14%), а 25-28 июня этот показатель составил 11%.

Вариант "скорее одобряю" 22-23 июня выбрали 28% опрошенных россиян. 24 июня такой ответ дали уже 17% респондентов, в последующие дни –18%.

Ответ "скорее не одобряю" до известных событий указали всего 6% участников опроса, 24 июня и позже этот вариант выбирали 15%.

Вариант "совсем не одобряю" 22-23 июня выбрала всего одна десятая населения, 24 июня этот показатель вырос более, чем в полтора раза, а в последующие дни еще подрос до почти одной трети.

Ничего не знали о Евгении Пригожине, по их словам, до событий 24 июня чуть более одной десятой респондентов (11%). Примечательно, что в день мятежа, этот ответ выбрали 15% граждан, в последующие дни цифра уменьшилась до 8%.

Затруднились ответить на вопрос социологов 22-23 июня 15%, 24 июня – 14% и в последующие дни – 17% опрошенных.

Напомним, 1 июня социологи обнародовали ТОП-5 политиков и общественных деятелей, которым доверяют россияне. Тогда руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занял "почетное" пятое место в рейтинге.

В марте "Левада-Центр" выяснил, что в России начал снижаться уровень поддержки полномасштабной войны в Украине. Продолжение боевых действий поддерживали в основном мужчины-пенсионеры. Основная масса россиян все же испытывала "гордость" за страну и лишь 5% — стыд из-за действий ВС РФ.