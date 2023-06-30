Контрнаступление ВСУ: администрация Байдена может передать Украине кассетные боеприпасы, — CNN

По словам журналистов, кассетные боеприпасы помогут ВСУ провести успешное контрнаступление, так как линии обороны ВС РФ оказались более надежными, чем предполагалось.

Администрация Байдена серьезно рассматривает возможность передачи кассетных боеприпасов Украине, чтобы ВСУ добились лучших результатов во время контрнаступления. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — сказал журналистам источник.

По его словам, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома, и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи уже в следующем месяце.

Издание пишет, что украинские официальные лица подталкивают США к поставкам боеприпасов еще с прошлого года. Предполагается, что это поможет сократить численное превосходство России в артиллерии.

Ранее, по словам журналистов, в Вашингтоне не хотели предоставлять Украине кассетные боеприпасы, так как они Штаты, вместе с Германией, Францией и Великобританией написали запрет на их использование. Так, это оружие во время взрыва разбрасывает маленькие "бомбы" по больших площадях. Маленькие бомбы могут не взорваться при ударе, а потому в долгосрочной перспективе представляют опасность для гражданского населения.

Однако, как сообщается, российские линии обороны оказались укрепленными лучше, чем предполагалось. Кассетные боеприпасы, которые США накопили в больших количествах с момента их постепенного вывода из эксплуатации в 2016 году, могут помочь восполнить ВСУ провести успешное контрнаступление.

Представитель Белого дома сказал журналистам, что кассетные боеприпасы не будут новым видом оружия для ВСУ. По его словам, и украинские, и российские силы использовали кассетные боеприпасы во время полномасштабной войны.

Напомним, что в Пентагоне не подтверждают планов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также прокомментировал ситуацию в РФ после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Также сообщалось, что в Конгрессе напомнили Путину о межконтинентальных ракетах США в ответ на ядерный шантаж. Как рассказал конгрессмен Дон Бейкон, у США есть 400 межконтинентальных баллистических ракет. И главе Кремля Путину нужно помнить об этом, когда он начинает ядерный шантаж.