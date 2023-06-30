Экс-президент уверен, что на посту главы государства быстро бы урегулировал полномасштабный конфликт между Киевом и Москвой.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил 29 июня, что Путин был "несколько ослаблен" неудачным мятежом, и что сейчас пришло время для США стать посредником в урегулировании ситуации между РФ и Украиной. Об этом он сказал в телефонном интервью Reuters.

Трамп не исключил, что Киеву, возможно, придется уступить некоторые территории, чтобы остановить войну. По его словам, если бы он был президентом, все было бы "предметом переговоров", но украинцы, которые ведут активную борьбу за защиту своей земли, "заслужили большое уважение".

"Я думаю, что они имели бы право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия так же согласилась бы на это. Нужен правильный посредник или участник переговоров, а у нас сейчас его нет", — сказал он.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО хотят, чтобы Россия отдала захваченные ею территории на востоке Украины. ВСУ начали контрнаступление, в результате чего достигли незначительных успехов в оттеснении российских войск, поэтому Трамп склонен к другому мнению.

"Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны. Я считаю, что самое большое, что США должны сделать сейчас, — это установить мир — объединить Россию и Украину и заключить мир", — сказал Трамп.

Напомним, что экс-госсекретарь США Хилари Клинтон считает, что бывший американский президент Дональд Трамп был "подарком" для Путина и Цзиньпина, поскольку был "влюблен в авторитаризм". Его переизбрание на новый срок может уничтожить демократию в США и положить "конец Украине" .

Ранее Трамп отказался назвать Путина военным преступником и заявил, что может завершить войну за сутки.