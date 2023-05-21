Победа Трампа на выборах убьет демократию в США и положит "конец Украине", — Клинтон

Экс-госсекретарь США считает, что бывший американский президент являлся "подарком" для Путина и Цзиньпина, так как был "влюблен в авторитаризм". При этом, шансов на вторую победу у него мало, как считает политик.

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Переизбрание Дональда Трампа на новый срок может уничтожить демократию в США, а также положить "конец Украине". Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, цитирует издание FT 21 мая.

По ее словам, перспектива переизбрания Дональда Трампа на пост президента весьма не радужна. Если это случится в конце 2024 года, то повлечет за собой огромное количество последствий, которые скажутся не только на США, но и на всем мире.

Вспомнила она и про Владимира Путина, который рассчитывал, что Дональд Трамп одержит победу на выборах 2020 года и выведет США из НАТО. Этого не произошло, поэтому в Кремле решили "идти дальше".

"Это оказалось абсолютно ошибочным расчетом", — считает Хиллари Клинтон.

По ее мнению, война РФ против Украины "отбросила назад" амбиции Китая по нападению на Тайвань и теперь председатель КНР Си Цзиньпин переоценил подход к острову, так как Владимиру Путину и его войска не удалось взять Украину под свой контроль. Хотя многие оценки указывали на то, что Китай уже должен был начать войну.

"Я думаю, что Украина действительно отбросила это назад. Я имею в виду, что произошедшее в Украине оказало значительное влияние, на мой взгляд, на китайские власти", — говорится в сообщении.

Отдельно Хиллари Клинтон отметила, что Дональд Трамп на должности президента США был "подарком" для таких иностранных лидеров как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Все потому что, он был "влюблен в авторитаризм".

"Он не имел никакого стратегического подхода к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хотел по отношению к НАТО", — продолжила Клинтон.

Что касаемо выборов в 2024 году, то она не верит в победу Дональда Трампа, а в ином случае это добьет демократию в США и "положит конец Украине".

Напомним, 1 февраля Фокус сообщал, кто будет противостоять Байдену на выборах президента США.