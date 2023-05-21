Перемога Трампа на виборах вб'є демократію в США і покладе "кінець Україні", — Клінтон

Ексдержсекретарка США вважає, що колишній американський президент був "подарунком" для Путіна та Цзіньпіна, оскільки був "закоханий в авторитаризм". Водночас шансів на другу перемогу в нього мало, як вважає політикиня.

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Переобрання Дональда Трампа на новий термін може знищити демократію в США, а також покласти "кінець Україні". Про це заявила колишня держсекретарка США Гіларі Клінтон, цитує видання FT 21 травня.

За її словами, перспектива переобрання Дональда Трампа на пост президента вельми не райдужна. Якщо це станеться наприкінці 2024 року, то спричинить величезну кількість наслідків, які позначаться не лише на США, а й на всьому світі.

Згадала вона й про Володимира Путіна, який розраховував, що Дональд Трамп здобуде перемогу на виборах 2020 року та виведе США з НАТО. Цього не сталося, тож у Кремлі вирішили "йти далі".

"Це виявилося абсолютно помилковим розрахунком", — вважає Гілларі Клінтон.

На її думку, війна РФ проти України "відкинула назад" амбіції Китаю щодо нападу на Тайвань і тепер голова КНР Сі Цзіньпін переоцінив підхід до острова, оскільки Володимиру Путіну та його війську не вдалося взяти Україну під свій контроль. Хоча багато оцінок вказували на те, що Китай уже мав розпочати війну.

"Я думаю, що Україна справді відкинула це назад. Я маю на увазі, що те, що сталося в Україні, мало значний вплив, на мій погляд, на китайську владу", — йдеться в повідомленні.

Окремо Гілларі Клінтон зазначила, що Дональд Трамп на посаді президента США був "подарунком" для таких іноземних лідерів як Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Все тому, що він був "закоханий в авторитаризм".

"Він не мав жодного стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів щодо НАТО", — продовжила Клінтон.

Щодо виборів у 2024 році, то вона не вірить у перемогу Дональда Трампа, а в іншому випадку це доб'є демократію в США та "покладе край Україні".

Нагадаємо, 1 лютого Фокус повідомляв, хто протистоятиме Байдену на виборах президента США.